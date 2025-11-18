Landau – Haushalt 2026: Digitale Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger zum Haushaltsentwurf der Stadt Landau am Montag, 24. November – Anmeldung jetzt möglich



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung Landau legt den Entwurf für den städtischen Haushalt 2026

zur Beratung in den städtischen Gremien vor:

Welche Investitionen sind geplant,

damit die nachhaltige Stadtentwicklung weitergeht und wie schlagen sich die

schwierigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in

dem wichtigen Zahlenwerk nieder? Die Verwaltung wird den anspruchsvollen

Haushaltsplanentwurf am Montag, 24. November, ab 17:30 Uhr der

interessierten Öffentlichkeit vorstellen.

Bürgerinnen und Bürger, die an der digitalen Informationsveranstaltung

teilnehmen möchten, werden gebeten, sich per E-Mail an presse@landau.de

anzumelden und erhalten dann die Zugangsdaten.

Sobald der Entwurf öffentlich bekannt gemacht wurde, liegt er bei der

Kämmereiabteilung in Zimmer 113 des Rathauses aus. Bürgerinnen und Bürger

haben dann 14 Tage lang die Möglichkeit, Vorschläge für Änderungen

einzureichen. Ausgelegt bleibt der Haushaltsentwurf bis zur Beschlussfassung im

Stadtrat am Dienstag, 16. Dezember. Zusätzlich zur öffentlichen Auslegung bei

der Kämmereiabteilung wird der Haushaltsentwurf auch auf der städtischen

Internetseite www.landau.de/finanzen zu finden sein.

Bildunterschrift: Die Stadtverwaltung stellt den Haushaltsentwurf am Montag,

24. November, ab 17:30 Uhr bei einer digitalen Info-Veranstaltung vor. (Quelle:

Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 21:56