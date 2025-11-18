Karlsruhe – 77-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Karlsruhe-Durlach – Am heutigen Dienstagmittag ist ein 77 Jahre alter Autofahrer an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben. Der Mann war zuvor gegen 10 Uhr mit seinem Smart auf der Grezzostraße in Richtung Grötzingen unterwegs, als er nach aktuellen Erkenntnissen zunächst nach rechts in den Grünstreifen geriet. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen.

Der Senior wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er gegen 12.20 Uhr seinen schweren Verletzungen erlag. Der 35-jährige Fahrer des BMW wurde leicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Grezzostraße in beide Fahrtrichtungen bis etwa 12.20 Uhr voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro beziffert.

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 18:18