Heppenheim – Überfall auf Tankstelle – Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in der Ludwigstraße am Montagabend (17.11.), gegen 21.30 Uhr, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige schnell festnehmen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein Mann den Verkaufsraum und forderte Bargeld, welches ihm durch den Kassierer ausgehändigt wurde. Anschließend ergriff der Mann mit der Beute und einem Komplizen, der offenbar vor der Tankstelle „Schmiere“ stand, die Flucht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nahmen Polizisten gegen 23.00 Uhr am Bahnhof zwei 17 und 29 Jahre alte Männer fest, auf welche die Personenbeschreibungen der flüchtigen Tatverdächtigen passte. Das mutmaßlich bei dem Überfall erbeutete Geld wurde von der Polizei bei ihnen aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Festgenommenen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Heppenheimer Kriminalpolizei geführt.

