Heidelberg -11-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag im Heidelberger Stadtteil Schlierbach wurde ein 11-jähriges Kind leicht verletzt.

Ein 83-jähriger Mann war gegen 13.15 Uhr mit seinem Opel auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd unterwegs. In Höhe der Einmündung der Straße Wolfsbrunnensteige bremste er sein Fahrzeug beim Heranfahren auf die dortige Ampel ab, da diese zunächst Rotlicht zeigte. Noch bevor er zum Stillstand kam, schaltete die Ampel auf Grün und der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt mit mäßiger Geschwindigkeit fort. Kurz hinter dem Fußgängerüberweg rannte unmittelbar ein Kind von links nach rechts über die Fahrbahn. Der 83-Jährige leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass sein Fahrzeug das Kind erfasste. Der 11-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes zum genauen Unfallablauf dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 11:05