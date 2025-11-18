Germersheim – Zukunft aus Papier – Ausbildung und Innovation beim Familienunternehmen Palm Wirtschaftsförderung im Landkreis Germersheim lud zum Werksbesuch

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie modernste Technik, nachhaltige Produktion und vielfältige Ausbildungswege
zusammenwirken, zeigte ein Besuch von Lehrkräften, Berufsberatern und weiteren Fachkräften
der Berufsvorbereitung im Industriegebiet „Am Oberwald“ in Wörth.
Auf Initiative der
Kreiswirtschaftsförderung, der Jugendberufshilfe und der Agentur für Arbeit öffnete das
Unternehmen Palm die Tore für einen Blick hinter die Kulissen der Papier- und
Verpackungsproduktion. „Wer bei uns eine Ausbildung beginnt, arbeitet mit modernster
Technik, lernt von erfahrenen Profis und ist Teil eines engagierten Teams“, erklärt Josua
Leonhardt, Werkleiter der Papierfabrik Palm, „Der Beruf des Papiertechnologen verbindet
handwerkliches Geschick mit digitalem Knowhow – und bietet hervorragende
Zukunftsperspektiven“. Neben Papiertechnologinnen und -technologen bildet Palm auch in
den Bereichen Industriemechanik und Elektronik für Automatisierungstechnik aus.
Auch die Eurowell und Europack stellten sich in diesen Tagen den Gästen im Werk vor. „Aus
unserem Wellpappenrohpapier entsteht bei der Eurowell die Wellpappe, die anschließend bei
Europack zu unterschiedlichsten Verpackungen weiterverarbeitet wird – von kleinen
Faltschachteln bis zu großen Industrie-Verpackungen“, erläutert Anja Meschter,
Geschäftsführerin beider Unternehmen. „Damit bilden wir einen geschlossenen,
ressourcenschonenden Produktionskreislauf – ganz im Sinne nachhaltiger Wertschöpfung.“
Auch hier werden Industriemechanikerinnen oder Industriemechaniker, Packmitteltechnologen,
Elektroniker für Betriebstechnik, Maschinen- und Anlagenführer sowie Industriekaufleute
ausgebildet. Für alle drei Unternehmen gilt: Schülerpraktika werden gerne angeboten; sie
bieten interessierten jungen Menschen die Möglichkeit, den Produktionsprozess hautnah zu
erleben – von der Altpapieranlieferung bis zur fertigen Wellpappverpackung.
Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich beeindruckt von der Kombination aus moderner
Technologie, nachhaltigem Wirtschaften und familiärer Unternehmenskultur innerhalb der
Palm-Gruppe. Für viele war der Einblick eine wertvolle Grundlage, um jungen Menschen künftig
noch gezielter berufliche Perspektiven in der regionalen Wirtschaft aufzuzeigen.
Quelle: Kreisverwaltung Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 21:59