Germersheim – Zukunft aus Papier – Ausbildung und Innovation beim Familienunternehmen Palm Wirtschaftsförderung im Landkreis Germersheim lud zum Werksbesuch



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie modernste Technik, nachhaltige Produktion und vielfältige Ausbildungswege

zusammenwirken, zeigte ein Besuch von Lehrkräften, Berufsberatern und weiteren Fachkräften

der Berufsvorbereitung im Industriegebiet „Am Oberwald“ in Wörth.

Auf Initiative der

Kreiswirtschaftsförderung, der Jugendberufshilfe und der Agentur für Arbeit öffnete das

Unternehmen Palm die Tore für einen Blick hinter die Kulissen der Papier- und

Verpackungsproduktion. „Wer bei uns eine Ausbildung beginnt, arbeitet mit modernster

Technik, lernt von erfahrenen Profis und ist Teil eines engagierten Teams“, erklärt Josua

Leonhardt, Werkleiter der Papierfabrik Palm, „Der Beruf des Papiertechnologen verbindet

handwerkliches Geschick mit digitalem Knowhow – und bietet hervorragende

Zukunftsperspektiven“. Neben Papiertechnologinnen und -technologen bildet Palm auch in

den Bereichen Industriemechanik und Elektronik für Automatisierungstechnik aus.

Auch die Eurowell und Europack stellten sich in diesen Tagen den Gästen im Werk vor. „Aus

unserem Wellpappenrohpapier entsteht bei der Eurowell die Wellpappe, die anschließend bei

Europack zu unterschiedlichsten Verpackungen weiterverarbeitet wird – von kleinen

Faltschachteln bis zu großen Industrie-Verpackungen“, erläutert Anja Meschter,

Geschäftsführerin beider Unternehmen. „Damit bilden wir einen geschlossenen,

ressourcenschonenden Produktionskreislauf – ganz im Sinne nachhaltiger Wertschöpfung.“

Auch hier werden Industriemechanikerinnen oder Industriemechaniker, Packmitteltechnologen,

Elektroniker für Betriebstechnik, Maschinen- und Anlagenführer sowie Industriekaufleute

ausgebildet. Für alle drei Unternehmen gilt: Schülerpraktika werden gerne angeboten; sie

bieten interessierten jungen Menschen die Möglichkeit, den Produktionsprozess hautnah zu

erleben – von der Altpapieranlieferung bis zur fertigen Wellpappverpackung.

Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich beeindruckt von der Kombination aus moderner

Technologie, nachhaltigem Wirtschaften und familiärer Unternehmenskultur innerhalb der

Palm-Gruppe. Für viele war der Einblick eine wertvolle Grundlage, um jungen Menschen künftig

noch gezielter berufliche Perspektiven in der regionalen Wirtschaft aufzuzeigen.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 21:59