Frankenthal setzt auf neue Impulse im Tourismus: Christine Freund startet als Tourismusmanagerin



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Christine Freund gewinnt Frankenthal eine erfahrene Expertin, die die Stadt als attraktives Ausflugs- und Reiseziel innerhalb der Pfalz positionieren soll.

Seit dem 1. November ist die neue Tourismusmanagerin in der bei Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer

angesiedelten Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung tätig und

arbeitet daran, Frankenthal als „Tor zur Pfalz“ erlebbar zu machen – für Besucherinnen und

Besucher ebenso wie für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Mit einem Bachelor in Internationaler Weinwirtschaft der Hochschule Geisenheim sowie

einem MBA in Wine, Sustainability and Sales vom Weincampus Neustadt bringt Freund eine

fundierte touristische, weinwirtschaftliche und nachhaltigkeitsorientierte Expertise mit.

Berufliche Erfahrungen sammelte sie unter anderem im Einkauf und Marketing für Wein

sowie im Rahmen eines Forschungsprojekts am DLR Rheinpfalz zur strategischen

Vermarktung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten. Daneben ist sie seit Jahren im

Weintourismus selbständig aktiv – als Kultur- und Weinbotschafterin und in Zusammenarbeit

mit touristischen Einrichtungen der Pfalz.

In Bad Dürkheim geboren und wohnhaft, aufgewachsen in einer Winzerfamilie, bringt sie ein

tiefes Verständnis für regionale Produkte, pfälzische Kultur und touristische Bedürfnisse mit.

Dieses Wissen möchte sie nun gezielt für Frankenthal einsetzen: „Ich freue mich, wie viel es

in Frankenthal zu entdecken gibt – historisch, kulturell und landschaftlich. Mir ist wichtig,

dieses Potenzial gemeinsam mit den lokalen Akteuren sichtbar und erlebbar zu machen.“

Zu ihren Schwerpunkten gehört es, das historische Erbe der Stadt stärker zu inszenieren,

Frankenthal im „Obst- und Gemüsegarten Pfalz“ präsenter zu positionieren und regionale

Produkte – darunter selbstverständlich auch den Wein – in Szene zu setzen. Zudem möchte

sie das Radfahren als touristisches Angebot stärken, etwa durch Abstecher zum Rhein-

Radweg oder durch Einbindung in thematische Radwege der Pfalz. Auch typische regionale

Themen wie Mandeln, Weinkultur oder Feste sollen künftig in Frankenthal sichtbarer werden.

In den ersten Wochen liegt ihr Fokus darauf, Orte, Akteure und Geschichten der Stadt

kennenzulernen. Erste Ideen hat sie bereits im Gepäck: Interaktive Touren, kindgerechte

Angebote, ein besser ausgeschildertes Stadtzentrum oder neue Pflanzkonzepte.

„Entscheidend ist, dass die Angebote nicht nur Gäste ansprechen, sondern auch den

Menschen vor Ort etwas geben“, betont Freund. „Ich sehe mich als Netzwerkerin zwischen

lokalen Akteuren, der Destination Pfalz und den Gästen.“

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer freut sich auf die Zusammenarbeit: „Mit Christine

Freund gewinnen wir eine Tourismusexpertin, die fachliches Know-how, regionale

Verbundenheit und kreative Impulse mitbringt. Sie wird dazu beitragen, Frankenthals

touristisches Profil zu schärfen und die Stadt in der Pfalz noch sichtbarer zu machen.“

Mehr zur Reisedestination Frankenthal ist unter www.frankenthal.de/entdecken zu finden.

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 21:37