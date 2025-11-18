Frankenthal setzt auf neue Impulse im Tourismus: Christine Freund startet als Tourismusmanagerin

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Christine Freund gewinnt Frankenthal eine erfahrene Expertin, die die Stadt als attraktives Ausflugs- und Reiseziel innerhalb der Pfalz positionieren soll.
Seit dem 1. November ist die neue Tourismusmanagerin in der bei Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer
angesiedelten Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung tätig und
arbeitet daran, Frankenthal als „Tor zur Pfalz“ erlebbar zu machen – für Besucherinnen und
Besucher ebenso wie für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.
Mit einem Bachelor in Internationaler Weinwirtschaft der Hochschule Geisenheim sowie
einem MBA in Wine, Sustainability and Sales vom Weincampus Neustadt bringt Freund eine
fundierte touristische, weinwirtschaftliche und nachhaltigkeitsorientierte Expertise mit.
Berufliche Erfahrungen sammelte sie unter anderem im Einkauf und Marketing für Wein
sowie im Rahmen eines Forschungsprojekts am DLR Rheinpfalz zur strategischen
Vermarktung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten. Daneben ist sie seit Jahren im
Weintourismus selbständig aktiv – als Kultur- und Weinbotschafterin und in Zusammenarbeit
mit touristischen Einrichtungen der Pfalz.
In Bad Dürkheim geboren und wohnhaft, aufgewachsen in einer Winzerfamilie, bringt sie ein
tiefes Verständnis für regionale Produkte, pfälzische Kultur und touristische Bedürfnisse mit.
Dieses Wissen möchte sie nun gezielt für Frankenthal einsetzen: „Ich freue mich, wie viel es
in Frankenthal zu entdecken gibt – historisch, kulturell und landschaftlich. Mir ist wichtig,
dieses Potenzial gemeinsam mit den lokalen Akteuren sichtbar und erlebbar zu machen.“
Zu ihren Schwerpunkten gehört es, das historische Erbe der Stadt stärker zu inszenieren,
Frankenthal im „Obst- und Gemüsegarten Pfalz“ präsenter zu positionieren und regionale
Produkte – darunter selbstverständlich auch den Wein – in Szene zu setzen. Zudem möchte
sie das Radfahren als touristisches Angebot stärken, etwa durch Abstecher zum Rhein-
Radweg oder durch Einbindung in thematische Radwege der Pfalz. Auch typische regionale
Themen wie Mandeln, Weinkultur oder Feste sollen künftig in Frankenthal sichtbarer werden.
In den ersten Wochen liegt ihr Fokus darauf, Orte, Akteure und Geschichten der Stadt
kennenzulernen. Erste Ideen hat sie bereits im Gepäck: Interaktive Touren, kindgerechte
Angebote, ein besser ausgeschildertes Stadtzentrum oder neue Pflanzkonzepte.
„Entscheidend ist, dass die Angebote nicht nur Gäste ansprechen, sondern auch den
Menschen vor Ort etwas geben“, betont Freund. „Ich sehe mich als Netzwerkerin zwischen
lokalen Akteuren, der Destination Pfalz und den Gästen.“
Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer freut sich auf die Zusammenarbeit: „Mit Christine
Freund gewinnen wir eine Tourismusexpertin, die fachliches Know-how, regionale
Verbundenheit und kreative Impulse mitbringt. Sie wird dazu beitragen, Frankenthals
touristisches Profil zu schärfen und die Stadt in der Pfalz noch sichtbarer zu machen.“
Mehr zur Reisedestination Frankenthal ist unter www.frankenthal.de/entdecken zu finden.
