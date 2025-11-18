Frankenthal: Neuer Kurs an der vhs Frankenthal: Online-Shopping und –bezahlen. Risiken und sichere Bezahlanbieter



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Internet bietet eine Fülle an Möglichkeiten, Produkte bequem zu finden und zu bezahlen.

Doch wo Chancen sind, lauern auch Risiken. Der neue Kurs „Online-Shopping und –bezahlen: Risiken und sichere

Bezahlanbieter“ am Donnerstag, den 04. Dezember richtet sich an Anwender, die ihre Kenntnisse im

sicheren Umgang mit Online-Shopping erweitern möchten.

Im Kurs erfahren die Teilnehmenden, wie man Gefahren beim Online-Einkauf erkennt und einschätzt und

welche gängigen Bezahlmethoden es gibt und wie sie funktionieren. Zudem erhalten die Teilnehmenden

praktische Tipps für mehr Sicherheit beim Bezahlen und Bestellen. Ziel ist es, den Teilnehmern das nötige

Wissen zu vermitteln, um Online-Shopping nicht nur komfortabel, sondern auch sicher zu gestalten. Der Kurs

findet von 09:30 bis 11:45 Uhr statt.

Weitere Informationen in der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax

06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: VHS Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 18. November 2025, 21:53