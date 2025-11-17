Walldorf – 22-jähriger Autofahrer überschlägt sich – Korrekturmeldung

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachfolgende Pressemitteilung beinhaltet eine Korrektur der Fahrtrichtung. Entgegen der Erstmeldung fuhr der 22-jährige Citroen-Fahrer sowie der 18-jährige BMW-Fahrer auf der Nußlocher Straße in Richtung Nußloch. Am Sonntag gegen 21 Uhr überschlug sich ein 22-jähriger Citroen-Fahrer, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Nußlocher Straße unterwegs war. Der 22-Jährige fuhr in Richtung Nußloch, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen davorstehenden Anhänger, dieser wiederum auf einen Opel geschoben. Der Citroen überschlug sich und kam 70 Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Der 22-Jährige sowie dessen Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll hinter dem Citroen ein 18-jähriger BMW-Fahrer mit ebenfalls stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Da der Anfangsverdacht eines illegalen Straßenrennens besteht, wurden die Führerscheine des 18-Jährigen sowie des 22-Jährigen beschlagnahmt. Auch den Citroen beschlagnahmten die eingesetzten Polizeibeamten. Zur weiteren Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 15:34