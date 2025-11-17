Viernheim – Veranstaltungen rund um den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Filmvorführung „Nur noch ein einziges Mal – It Ends With us“

Montag, 24. November 2025, Internationales Frauencafé (IFC), 15 Uhr, im Treff im Bahnhof, Friedrich-Ebert-Str. 8

Der Film thematisiert den generationsübergreifenden Kreislauf häuslicher Gewalt und die komplexe Realität von Missbrauch in Beziehungen, einschließlich emtionaler Gewalt und deren Schwierigkeiten, aus solchen Beziehungen auszubrechen.

Behandelt wird auch das Loslösen von toxischen Beziehungen, um eine Wiederholung des Missbrauchs in der eigenen Familie zu verhindern und die Bedeutung des Druchbrechens dieses Musters für die nächste Generation.

Hissen der Fahne „Wir sagen NEIN zu Gewalt gegen FRAUEN!“

Am 25. November, 15.30 Uhr, wird vor dem Alten Rathaus (Kettelerstr. 3) wieder gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Baaß die Flagge gehisst. Ebenfalls ist eine Tanzaktion mit Helen Lenzen geplant.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 08:34