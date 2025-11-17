Speyer – Vorraum des Bürgerbüros Maximilianstraße ab sofort nur noch zu den Öffnungszeiten zugänglich

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Mittwoch, 12. November, auf Donnerstag, 13. November 2025, kam es im Vorraum des Bürgerbüros Maximilianstraße zu einem Vandalismusvorfall. Bislang unbekannte Personen versprühten dort Löschpulver und verursachten dadurch erhebliche Verschmutzungen.

Als unmittelbare Konsequenz passt die Stadt Speyer in Absprache mit der Sparkasse die Zugangsregelung für den Vorraum an: Die dort befindlichen Geldautomaten der Sparkasse sind ab sofort ausschließlich während der regulären Öffnungszeiten des Bürgerbüros zugänglich. Eine Nutzung außerhalb dieser Zeiten ist künftig nicht mehr möglich.

Das Bürgerbüro ist ab heute, 17. November 2025, wieder regulär geöffnet.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 08:43