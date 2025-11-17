Neustadt – Theater Liberi „Die Schöne und das Biest – das Musical“ am 27.12. um 15:00 Uhr im Saalbau

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Neustadt darf sich auf ein Highlight für die ganze Familie freuen:

Am Samstag, 27.12.2025 präsentiert das Theater Liberi „Die Schöne und das Biest – das Musical“ um 15:00 Uhr im Saalbau.

Bildrechte: Theater Liberi, Fotograf: Nilz Böhme

Kurz-Info:

Ungeheuer schön: In seinem Musical „Die Schöne und das Biest“, erzählt das Theater Liberi die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen Groß und Klein in die Welt dieses bezaubernden Märchens.

Spielort: Saalbau, Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt an der Weinstraße

Datum: Samstag, 27.12.2025, 15:00 – 17:00 Uhr

Alter: ab 4 Jahren

Die Veranstaltung befindet sich bereits im Vorverkauf! Tickets gibt es online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten VVK-Stellen.

