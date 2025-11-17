Mannheim – Wie trauert die Welt? freitags um 4: interaktiver Vortrag über ein universelles Thema am 28. November in der Versöhnungskirche

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie trauert die Welt? Der Vielfalt dieser Frage geht Quartiermanage-rin Dr. Christiane Rudic (Rheinau Mitte) am 28. November um 16 Uhr in der Versöhnungskir-che im Rahmen der Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ nach. Dazu hat sie Gäste eingeladen, die die kulturelle Vielfalt rund um Sterben, Tod und Trauer aufzeigen. Ab 15.30 Uhr gibt es kostenlos Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. Die Bedeutung von Tod, das Verständnis von Körper und Seele, die Rituale der Beerdigungen und viele weitere Aspekte zeigen kulturelle Unterschiede, aber auch überraschende Gemeinsamkeiten. In einem interaktiven Vortrag werden Traditionen aus ganz unterschiedlichen Regionen dieser Welt vorgestellt. Dazu tauscht sich Christiane Rudic aus mit Pfarrer Hansjörg Jörger (evangelische Gemeinde Rheinau), der einen kurzen Überblick über die hiesigen Traditionen gibt. Ani Kerezova (Gemeinwesenarbeit an der Versöhnungskirche) berichtet von christlichen Ritualen auf dem Balkan. Dr. Gbeognin Mickael Houngbedji (Caritasverband Mannheim e.V.) wird Einblicke in westafrikanische Bräuche bieten und Lale Aydin (Duha e.V.) wird über muslimische bzw. türkische Traditionen berichten.

Die Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ ist kostenlos. Sie findet immer am letzten Freitag im Monat in der Versöhnungskirche (Schwabenheimer Str. 2-6) statt. Bereits um 15.30 Uhr sind die Gäste zu Kaffee und Kuchen eingeladen, für den der Förderverein der evangelischen Gemeinde Rheinau sorgt. Veranstalterin von „freitags um 4“ ist die Evangelische Gemeinde Rheinau gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und dem Quartiermanagement Rheinau. Die Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ wird finanziell gefördert durch den Förderverein der Evangelischen Gemeinde Rheinau und die Diakoniestiftung Mannheim. (dv)

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 18:20