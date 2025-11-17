  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

17.11.2025, 9:23 Uhr

Mannheim – Grüner Dienstag mit Cats for Future: Tierische Mitbewohner – Mit kleinen Pfotenabdrücken viel erreichen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Abfall vermeiden ist eine Grundidee nachhaltigen Lebens, aber wie kann das mit Haustieren gelingen?
Anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung verlegt die Stadtbibliothek Mannheim ihren „Grünen Dienstag“ in die Nachhaltige Musterwohnung der Klimaschutzagentur. Beim Infoabend zeigt die Initiative Cats for Future

am Dienstag, 25. November 2025, 18 Uhr
in der Musterwohnung der Klimaschutzagentur, Tattersallstraße 15-17, 68165 Mannheim

in konkreter Umgebung, wie auch im Zusammenleben mit Haustieren ein nachhaltigeres Leben möglich ist.

Michael Behnke, Sprecher der Initiative, gibt spannende Einblicke in das Thema mineralische Katzenstreu oder zeigt auf, wie durch pflanzliche Produkte schnell und effektiv CO2 und Müll reduziert werden können. Darüber hinaus gibt er viele weitere praktische Tipps und inspirierende Ideen rund um nachhaltiges Leben mit Vierbeinern.
In einer Abschlussdiskussion bietet sich die Gelegenheit für spezifische Nachfragen.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung unter info@klima-ma.de oder unter 0621-86248410 gebeten.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 09:23

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com