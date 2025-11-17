Mannheim – D&S und Wilhelm-Wundt-Realschule gewinnen SCHULEWIRTSCHAFT-Preis 2025

Mannheim / Berlin / Metropolregion Rhein-Neckar – Die DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe (D&S) und die Wilhelm-Wundt-Realschule (WWRS) belegen beim bundesweiten Wettbewerb „Engagement sichtbar machen“ den zweiten Platz in der Kategorie „Kooperation Schule-Unternehmen“. Nun nahm das Projektteam die Auszeichnung in Berlin entgegen. Ausgelobt wird der Preis vom Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels setzt D&S auf aktive Berufsorientierung – und auf neue Wege jenseits klassischer Messen oder standardisierter Online-Formate. Gemeinsam mit der benachbarten WWRS startete das Unternehmen bereits 2023 die „D&S-Ausbildungspatenschaft“: ein HR-Pilotprojekt, bei dem Auszubildende selbst Patenschaften für Schülerinnen und Schüler übernehmen und die Jugendlichen persönlich in ihre Praxis, Berufsbilder und Arbeitsumfelder einführen. Ziel dieser bislang zwischen Unternehmen und Schule einzigartigen Partnerschaft ist es, die potenziell nächste Generation frühzeitig für die Vielfalt der D&S-Berufsbilder zu begeistern und langfristig für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Insgesamt bildet die D&S Unternehmensgruppe aktuell in 29 Berufen im technischen und kaufmännischen Bereich, in der Hotellerie und in der Pflege aus.

In der letzten Projektrunde nahmen 19 Schülerinnen und Schüler teil. Gemeinsam mit D&S-Auszubildenden sowie Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Unternehmensbereichen erhielten sie Einblicke in reale Arbeitssituationen, trainierten Bewerbungsgespräche, nahmen an Schnuppertagen und Praktika teil und konnten so konkrete Eindrücke vom Berufsalltag gewinnen. Der persönliche Austausch auf Augenhöhe bildete dabei bewusst das zentrale Element. Bereits nach der ersten Projektrunde zeigt die Kooperation ihre Wirkung: Sieben Teilnehmer haben den direkten Einstieg in eine Ausbildung bei D&S gefunden.

„Eine gute Berufsorientierung zeigt nicht nur, was begeistert – sie hilft auch zu erkennen, was nicht passt. Beides ist wertvoll. Genau deshalb ermöglicht unsere Ausbildungspatenschaft echte Erfahrung statt nur Infobroschüren: Jugendliche treffen auf Azubis, erleben reale Tätigkeiten und bekommen Orientierung, die trägt. Und wir erleben gleichzeitig, was die nächste Generation bewegt“, betont Georg Bechtold, Gesamtpersonalleiter der D&S Unternehmensgruppe.

„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, die das Engagement unseres Projektteams würdigt. Die Patenschaft bietet unseren Jugendlichen Orientierung und echte Einblicke in die Arbeitswelt – ein Gewinn für beide Seiten“, freut sich Matthias Nuß, Schulleiter der Wilhelm-Wundt-Realschule.

SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland vergibt den SCHULEWIRTSCHAFT-Preis „Engagement sichtbar machen“, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, in diesem Jahr zum 14. Mal. Ausgezeichnet werden engagierte Unternehmen und Kooperationen mit Schulen, die sich in besonderer Weise für die berufliche Orientierung junger Menschen einsetzen. Vergeben wird der Preis in verschiedenen Kategorien – für langjährige Akteurinnen und Akteure im SCHULEWIRTSCHAFT-Netzwerk ebenso wie für neue Engagierte, die erstmals durch ihre Aktivitäten überzeugen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.schulewirtschaft.de/preis/ und https://www.wilhelm-wundt-realschule.de/2024/10/09/kooperation-d-s-mit-1-zu-1-betreuung-zum-richtigen-beruf/

Thomas Schenk (Vorsitzender Schule SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland) Ulrich Brzoska (BO-Lehrer WWRS), Roman Schäffler (BIOTOPIA), Matthias Nuß (Schulleiter WWRS), Claudia Adlon (Agentur für Arbeit), Steffen Padberg (stellv. Schulleitung WWRS), Dana Kürbs (Leiterin kaufmännische Ausbildung D&S) und Angela Papenburg (Vorsitzende Wirtschaft SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland)

