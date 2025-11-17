Ludwigshafen – TV Edigheim: Raben erklimmen Tabellenspitze – Lauf der MSG gestoppt – Derby-Kracher in der Loschky-Halle begeistert Fans

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Was für ein Derbyabend in der Loschky-Halle! Vor voll besetzten Rängen, darunter eine beeindruckende Kulisse lautstarker Rabenfans, boten die beiden Mannschaften ein Spiel, das an Intensität und Atmosphäre so gar nicht nach unterer Liga klang. Die Stimmung: elektrisierend. Die Unterstützung: überragend. Am Ende stand ein verdienter Sieg der Raben – und der erstmalige Sprung an die Tabellenspitze.

Holpriger Start – MSG dominiert Anfangsphase

Die Raben erwischten jedoch einen katastrophalen Start. Bereits nach neun Minuten leuchtete ein 0:4-Rückstand auf der Anzeigetafel. Während die MSG im Angriff klare Entscheidungen traf, suchten die Raben vergeblich den Weg ins Tor. Erst allmählich legte sich die Nervosität, und bis zur 13. Minute kämpften sich die Hausherren auf 5:6 heran.

Beim Stand von 6:6 kam es zur Schlüsselszene: Nach einem groben Foul an Neuzugang Tayfun Tok sah MSG-Spieler Stefan Kuliberda zurecht die Rote Karte. Den fälligen Siebenmeter vergab Claudiu zwar, doch nur eine Minute später brachte Julian Sinn die Raben erstmals in Führung – der Startschuss für einen 4:0-Lauf. Mit 16:13 für die Raben ging es schließlich in die Halbzeitpause.

MSG kämpft sich zurück – Derby wird zum Krimi

Nach dem Seitenwechsel waren es zunächst die Südstädter, die das Spiel wieder an sich zogen und bis zur 39. Minute auf 17:18 verkürzten. In der Folge entwickelte sich der erwartete Thriller: Fehlwürfe auf Seiten des TVE hielten die MSG im Spiel, sodass das Derby beim Stand von 21:22 (50.) völlig offen war.

Doch in der Crunchtime bewiesen die Raben stärkere Nerven – und hatten einen Mann in absoluter Topform.

Julian Sinn überragt – Mase mit defensivem Meisterstück

„Man of the Match“ wurde ohne Zweifel Julian Sinn. In den letzten vier Minuten erzielte er sämtliche fünf Rabentreffer und schraubte sein persönliches Torekonto auf herausragende neun Treffer.

Auch defensiv gab es ein Sonderlob: Alessio Mase stellte MSG-Spielmacher Furkan Tok nahezu über die gesamte Spielzeit vor unlösbare Aufgaben. Immer wieder unterband er die gefährlichen Vorstöße des auffälligen MSG-Akteurs und legte damit den Grundstein für den Derbyerfolg.

Ausblick: Tabellenführer zurück im Rabennest

Kommenden Sonntag dürfen die Raben endlich wieder vor heimischem Publikum ran. Um 14 Uhr empfängt man im Rabennest die HSG Grethen/Maxdorf – und als neuer Spitzenreiter ist das Ziel klar: Platz an der Sonne verteidigen.

Die Mannschaft setzt einmal mehr auf die Fans: Kommt alle in die Halle, unterstützt die Jungs und lasst das Rabennest brennen!

Quelle: TV Edigheim

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 08:37