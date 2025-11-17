Ludwigshafen – Massenweise Verkehrsgefährdungen durch regelwidrige Benutzung der Bahnhofstrasse/Benkiserstrasse zur Umfahrung der Sperrungen in der Bgm.-Kutterer-Strasse

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – MRN-News.de erreichte die E-Mail einer besorgten Mutter bezüglich des aktuellen Missbrauchs der Einbahnstrassen Bahnhofstrasse/ Benkiserstrasse durch eine Vielzahl von Autofahrern, die in die falsche Richtung unterwegs sind, vermutlich um die Umleitungen und Sperrungen wegen der Gleisarbeiten in der Bgm.-Kutterer-Strasse und der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Heinigstraße zu umfahren. Beide Einbahnstrassen werden auch von Kindern als Schulweg u.a. zur Erich-Kästner-Schule benutzt. Uns wurde mitgeteilt, dass viele Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung, teils mit hoher Geschwindigkeit, durch die beiden Einbahnstrassen fahren und illegal in die nachfolgenden Kreuzungen einbiegen. Hierbei kommt es nach Rücksprache mit der Einsenderin anscheinend häufiger zu Verkehrs- und Fussgängergefährdungen, als auch Nötigungen an regelgerecht fahrenden Verkehrsteilnehmern, insbesondere auch von Kindern.

Nach Angaben der Einsenderin wurde die Polizei von besorgten Eltern bereits mehrfach auf die aktuelle Problematik hingewiesen. Dennoch finden nach wie vor viele Verkehrsverstösse statt.

Die Gleisarbeiten durch die rnv dauern insgesamt noch bis 20. Dezember. Während dieser Zeit sind regelkonforme Umleitungen ausgeschildert. Infos hierzu gibt es u.a. auf dem Facebookprofil der Stadt Ludwigshafen: https://www.facebook.com/ludwigshafen.de/photos/gleisarbeiten-der-rnv-in-der-b%C3%BCrgermeister-kutterer-stra%C3%9Fe-ge%C3%A4nderte-umleitungse/1215010867340311/

Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen zu benutzen und nicht ordnungswidrig entgegen den Fahrtrichtungen der Benkiserstrasse/Bahnhofstrasse zu versuchen, die Umleitungen und Sperrungen zu umfahren. Hierzu wird gebeten den Umleitungsschildern zu folgen und sich nicht blind auf Anweisungen von Navigationsgeräten zu verlassen, welche die aktuellen Umleitungen unter Umständen nicht kennen. Es handelt sich bei diesen Verstößen um Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Bussgeld von mindestens 50 € geahndet werden können, bei Gefährdung sogar 70 €. Bei Vorsatz können darüberhinaus die doppelten Bussgelder verhängt werden.

Bitte halten Sie sich daher an die Strassenverkehrsordnung auch wenn dies ein paar Minuten mehr Fahrzeit bedeutet.

