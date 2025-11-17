Ludwigshafen – Infos zum Vorverkauf der Pfalzbau Bühnen wegen Netzwerkausfall – Alle Vorstellungen finden wie vorgesehen statt – Geänderte Terminierung des Vorverkaufsstarts

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Regulär würde der Vorverkauf für Vorstellungen zwischen dem 3.1. und dem 9.3.2026 auf den Pfalzbau Bühnen am 18.11.2025 beginnen. Dieser Termin muss leider wegen des städtischen Netzwerkausfalls auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Sobald der neue Termin für den Vorverkaufsstart für Karten in diesem Zeitraum feststeht, wird er vom Theater bekannt gegeben.

Für die Vorstellungen in der nächsten Zeit gilt nach wie vor:

Für alle Vorstellungen gibt es noch Plätze an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. Es ist im Moment nur Barzahlung möglich. Das Theater bittet um Verständnis dafür, dass es zu Beeinträchtigungen und längeren Wartezeiten kommen kann. Es wird empfohlen, rechtzeitig zu kommen. Besucher, die eine Reservierungsbestätigung mit Platzangabe erhalten haben, sollten diese bitte mitbringen.

Quelle: Pfalzbau Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 15:25