Ludwigshafen – Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder besichtigt Hochstraße heute in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf Einladung der CDU-Landtagsabgeordneten Marion Schneid besuchte heute Patrick Schnieder, Bundesminister für Digitales und Verkehr, die Baustelle der Hochstraße Nord und der daran anschließenden Rheinbrücken in Ludwigshafen. Die Verkehrsinfrastruktur an dieser Stelle zählt zu den bedeutendsten Verkehrsadern der Metropolregion Rhein-Neckar.

Neben Minister Schnieder und Marion Schneid nahmen unter anderem teil: Klaus Blettner, der ab Januar das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Ludwigshafen übernehmen wird, der amtierende Oberbürgermeister von Mannheim, Christian Specht, Sertaç Bilgin, Peter Uebel, sowie, Alexander Thewalt, Bauingenieur der Stadt Ludwigshafen.

Besonders Alexander Thewalt wurde für den reibungslosen und gut organisierten Ablauf der Baustelle ausdrücklich gelobt. Die Verantwortlichen bestätigten, dass die Arbeiten im Zeitplan liegen.

Im Anschluss an den Baustellenbesuch traf sich die Delegation zu einem gemeinsamen Mittagessen im Turmrestaurant Ludwigshafen, wo man sich nach eigenen Aussagen sehr wohl fühlte.

Bundesverkehrsminister Schnieder zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Fortschritt der Baumaßnahmen. Er betonte die Bedeutung der Hochstraßen- und Brückenverbindung für die leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur einer wirtschaftsstarken Region:

Auch Marion Schneid zeigte sich erfreut darüber, dass der Minister ihrer Einladung gefolgt ist und damit die Bedeutung des Projekts unterstreicht.

Klaus Blettner äußerte sich ebenfalls positiv. Besonders begrüßte er, dass auch der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht an dem Termin teilnahm:

„Nur wenn Ludwigshafen und Mannheim hier Hand in Hand arbeiten, können wir die Verkehrsadern der Region erfolgreich gestalten.“

Quelle: MRN-News.de

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 14:53