Ladenburg – BAB 5 – zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt – erheblicher Sachschaden entstanden

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 5 bei Ladenburg am Samstagmorgen wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein 76-jähriger Mann wollte kurz nach fünf Uhr mit seinem Mitsubishi an der Anschlussstelle Ladenburg auf die A 5 in Richtung Karlsruhe auffahren. Beim Wechsel von der Beschleunigungsspur auf den rechten Fahrstreifen übersah er einen von hinten herannahenden 34-jährigen Nissan-Fahrer und fuhr knapp vor diesem auf dessen Fahrspur. Der 34-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Mitsubishi ins Heck. Dadurch verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und schleuderten gegen die Leitplanken. Der Mitsubishi kam schließlich auf der rechten Fahrspur zum Stehen, der Nissan auf dem Standstreifen.

Die zwei Fahrer erlitten jeweils Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe kurzzeitig gesperrt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg, die mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten vor Ort kam, gereinigt werden. Die weiteren Unfallermittlungen wurden von der Autobahnpolizei Mannheim übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 14:45