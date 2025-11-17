Hockenheim – Aufzug kurzzeitig außer Betrieb – Aktualisierter Termin für Wartungsarbeiten: 15. bis 18. Dezember 2025

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die geplanten Wartungsarbeiten am Aufzug im Neubau des Hockenheimer Rathauses verschieben sich auf Mitte Dezember. Aufgrund dieser Wartungsarbeiten steht der Aufzug im Neubau des Rathauses von Montag, den 15. Dezember 2025 bis einschließlich Donnerstag, den 18. Dezember 2025 nicht zur Verfügung. Ein barrierefreier Zugang zu den oberen Stockwerken des Neubaus ist in dieser Zeit nicht möglich. Hiervon sind auch die beiden Sitzungssäle im ersten Obergeschoss betroffen (Bürgersaal und kleiner Sitzungssaal). Der Altbau, hier befinden sich unter anderem das Ordnungsamt sowie das Ausländeramt, ist wie gewohnt über einen separaten Aufzug erreichbar. Der Zugang zum Altbau erfolgt über den Innenhof des Rathauses. Ein barrierefreier Übergang vom Alt- in den Neubau ist nicht gegeben.
Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.
Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim
Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 16:03