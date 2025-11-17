Hirschberg – S3L-Niederlage in Balingen

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L verliert auswärts gegen den HBW Balingen-Weilstetten II mit 36:33 (22:15).

(Hirschberg 16.11.2025) Auf den letzten Metern machte es die S3L dann doch noch etwas spannend und kämpfte sich heran; allein Niklas Krämer versenkte in den letzten acht Spielminuten vier Bälle im gegnerischen Tor, aber es reichte nicht. Mit insgesamt 33 Toren kann man dem Angriff ohnehin keinen Vorwurf machen, aber wenn gleichzeitig hinten 36 Tore reingehen, wird es schwierig.

Eine richtige Chance hatte die S3L von Anfang nicht. Im Gegenteil, in der ersten Halbzeit zogen die Jung-Gallier gnadenlos davon, die Bergsträßer hatten dem kaum etwas entgegenzusetzen. Hinzu kamen noch zwei verworfene Siebenmeter, die Moral der Truppe schien am Boden. Fast schon lobenswert, dass die S3L in der zweiten Halbzeit weiterkämpfte und zumindest das Ergebnis etwas verschönte. Im Angriff zeigten Sven Schreiber, Lukas Gutsche, Stefan Salger, Niklas Krämer und Michal Wysokinski eine gute und souveräne Leistung, doch das allein reichte nicht.

Eine bitte Niederlage vor allem für Trainer Florian Taafel, der fest entschlossen war, die zwei Punkte nach Hause zu holen. Nun ist es die dritte Niederlage in Folge. „Wir haben in der ersten Halbzeit viele individuelle Fehler gemacht“, resümiert der Coach, „und zwar vorne und hinten“. In der zweiten Halbzeit habe zwar eine deutlich bessere und gefestigtere Mannschaft auf der Platte gestanden, doch der Rückstand aus der ersten Halbzeit war einfach zu groß.

„Wir sind da ständig hinterhergerannt“, so Florian Taafel. Zwar zeigte sich auch die Abwehr in den letzten 20 Spielminuten stabiler, doch um das Spiel noch einmal herumzureißen hätte es einfach mehr gebraucht. Florian Taafel und sein Team haben in der kommenden Woche viel Arbeit vor sich. Die S3L muss sich nun schnell wieder fangen, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren.

Am kommenden Samstag erwartet die S3L den TSB Heilbronn-Horkheim. Die Hunters gewannen zuletzt daheim gegen den TuS Fürstenfeldruck mit 29:23. In der Tabelle ist die S3L auf den 12. Platz zurückgefallen (10:14).

Balingen-Weilstetten II bleibt auf dem 14. Platz (7:13). Der TSB Heilbronn-Horkheim liegt auf dem 6. Platz (12:8). Anwurf in der Heinrich-Beck Halle ist am Samstag, 22.11. um 19:30 Uhr. feh

S3L Handball: Moritz Mangold, Lukás Lúba, Sven Schreiber (4), Lukas Gutsche (4), Stefan Salger (6), Michal Wysokinski

(5), Niklas Krämer (5), Fabian Schwarzer (1), Bastian Seitz, Kevin Bitz, Tobias Schetters (1), Jakob Leun (1), Lucas Bauer

(3), Leon Keller, Maximilian Kessler (3).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützels

Quelle: S3L Handball

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 08:44