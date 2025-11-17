Hirschberg – BAB 5 – Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der A 5 bei Hirschberg. Ein 20-jähriger Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem Volvo auf dem linken Fahrstreifen der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens staute sich zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg der Verkehr. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und zu geringen Sicherheitsabstands fuhr der 20-Jährige am Stauende einem vor ihm befindlichen 66-Jährigen, der bereits bremste, auf dessen Mitsubishi auf. Dabei zog sich der Fahrer des Mitsubishi leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mitsubishi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf fast 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen waren beide Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich hierdurch leichte Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 14:44