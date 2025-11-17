Heidelberg – Sperrung des Schlossbergtunnels ab 19. November – Meherere Buslinien betroffen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Wartungsarbeiten muss der Schlossbergtunnel im Zeitraum von Mittwoch, 19. November, etwa 20:30 Uhr, bis Donnerstag, 20. November 2025, etwa 3 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 29, 31, 33, M2 und M5.
Linien 31 und M5
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bismarckplatz und S-Bf Altstadt
Entfall der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz
Linien 29, 33 und M2
Umleitung in Fahrtrichtung Boxberg, Emmertsgrund bzw. Wieblingen zwischen Herrenmühle und Bismarckplatz
Entfall der Haltestellen Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Stadthalle und Jubiläumsplatz
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 08:41