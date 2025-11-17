Heidelberg – Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße: Abweichender Betrieb wegen Umbauphase 4

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße geht in die vierte Phase. Während des Umbaus des Baufelds kommt es im Zeitraum von Montag, 24. November, 1:30 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 2. Dezember, Betriebsbeginn, zu Sperrungen, Umleitungen und Ersatzverkehr bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).
Linie 5
In beiden Fahrtrichtungen Sperrung des Streckenabschnitts zwischen den Haltestellen Hans-Thoma-Platz und Dossenheim Süd
Abweichender Betrieb und Einrichtung eines Ersatzverkehrs
Montag bis Freitag von 4:30 Uhr bis 20 Uhr sowie Samstag von 9 Uhr bis 20 Uhr:
Mannheim – Edingen – HD Hauptbahnhof – Bismarckplatz – Hans-Thoma-Platz und zurück
Weinheim – Schriesheim (– Dossenheim) und zurück
Montag bis Freitag ab 20 Uhr, Samstag vor 9 Uhr und nach 20 Uhr sowie am Sonntag ganztägig:
Mannheim – Edingen – HD Hauptbahnhof – Bismarckplatz und zurück
Weinheim – Schriesheim (– Dossenheim) und zurück
Ersatzverkehr Linie 5
Montag bis Freitag von 4 Uhr bis 6 Uhr und ab 20 Uhr; Samstag vor 9 Uhr und nach 20 Uhr sowie am Sonntag ganztägig:
In Fahrtrichtung Schriesheim Bedienung der Haltestellen Bismarckplatz (Steig C), Brückenstraße, Blumenthalstraße, Kapellenweg, Hans-Thoma-Platz (Steig G), Handschuhsheim Burgstraße (Ersatzhaltestelle), Dossenheim Bf und Schriesheim Bf
In Fahrtrichtung Bismarckplatz Bedienung der Haltestellen Schriesheim Bf, Dossenheim Bf, Handschuhsheim Burgstraße (Ersatzhaltestelle in der Fritz-Frey-Straße), Hans-Thoma-Platz (Ersatzhaltestelle), Kapellenweg, Blumenthalstraße, Brückenstraße und Bismarckplatz (Steig I)
Linie 21
in beiden Fahrtrichtungen Sperrung des Streckenabschnitts zwischen den Haltestellen Heiligenbergschule und Schriesheim Bf
regulärer Betrieb auf dem Abschnitt zwischen den Haltestellen Heiligenbergschule und Bismarckplatz
Einrichtung eines Ersatzverkehrs
Ersatzverkehr Linie 21
in Fahrtrichtung Heidelberg Technologiepark Bedienung der Haltestellen Schriesheim Bf, Dossenheim Bf, Handschuhsheim Burgstraße (Ersatzhaltestelle in der Fritz-Frey-Straße), Hans-Thoma-Platz (Ersatzhaltestelle), Heiligenbergschule (Ersatzhaltestelle) und Technologiepark (Steig F)
in Fahrtrichtung Schriesheim Bedienung der Haltestellen Technologiepark (Steig F), Bunsengymnasium (Steig C), Wielandtstraße, Mönchhofschule, Lutherstraße, Steubenstraße, Blumenthalstraße, Kapellenweg, Hans-Thoma-Platz (Steig G), Burgstraße (Ersatzhaltestelle), Dossenheim Bf und Schriesheim Bf
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
