Heidelberg – Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße: Abweichender Betrieb wegen Umbauphase 4

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße geht in die vierte Phase. Während des Umbaus des Baufelds kommt es im Zeitraum von Montag, 24. November, 1:30 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 2. Dezember, Betriebsbeginn, zu Sperrungen, Umleitungen und Ersatzverkehr bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).

Linie 5

In beiden Fahrtrichtungen Sperrung des Streckenabschnitts zwischen den Haltestellen Hans-Thoma-Platz und Dossenheim Süd

Abweichender Betrieb und Einrichtung eines Ersatzverkehrs

Montag bis Freitag von 4:30 Uhr bis 20 Uhr sowie Samstag von 9 Uhr bis 20 Uhr:

Mannheim – Edingen – HD Hauptbahnhof – Bismarckplatz – Hans-Thoma-Platz und zurück

Weinheim – Schriesheim (– Dossenheim) und zurück

Montag bis Freitag ab 20 Uhr, Samstag vor 9 Uhr und nach 20 Uhr sowie am Sonntag ganztägig:

Mannheim – Edingen – HD Hauptbahnhof – Bismarckplatz und zurück

Weinheim – Schriesheim (– Dossenheim) und zurück

Ersatzverkehr Linie 5

Montag bis Freitag von 4 Uhr bis 6 Uhr und ab 20 Uhr; Samstag vor 9 Uhr und nach 20 Uhr sowie am Sonntag ganztägig:

In Fahrtrichtung Schriesheim Bedienung der Haltestellen Bismarckplatz (Steig C), Brückenstraße, Blumenthalstraße, Kapellenweg, Hans-Thoma-Platz (Steig G), Handschuhsheim Burgstraße (Ersatzhaltestelle), Dossenheim Bf und Schriesheim Bf

In Fahrtrichtung Bismarckplatz Bedienung der Haltestellen Schriesheim Bf, Dossenheim Bf, Handschuhsheim Burgstraße (Ersatzhaltestelle in der Fritz-Frey-Straße), Hans-Thoma-Platz (Ersatzhaltestelle), Kapellenweg, Blumenthalstraße, Brückenstraße und Bismarckplatz (Steig I)

Linie 21

in beiden Fahrtrichtungen Sperrung des Streckenabschnitts zwischen den Haltestellen Heiligenbergschule und Schriesheim Bf

regulärer Betrieb auf dem Abschnitt zwischen den Haltestellen Heiligenbergschule und Bismarckplatz

Einrichtung eines Ersatzverkehrs

Ersatzverkehr Linie 21

in Fahrtrichtung Heidelberg Technologiepark Bedienung der Haltestellen Schriesheim Bf, Dossenheim Bf, Handschuhsheim Burgstraße (Ersatzhaltestelle in der Fritz-Frey-Straße), Hans-Thoma-Platz (Ersatzhaltestelle), Heiligenbergschule (Ersatzhaltestelle) und Technologiepark (Steig F)

in Fahrtrichtung Schriesheim Bedienung der Haltestellen Technologiepark (Steig F), Bunsengymnasium (Steig C), Wielandtstraße, Mönchhofschule, Lutherstraße, Steubenstraße, Blumenthalstraße, Kapellenweg, Hans-Thoma-Platz (Steig G), Burgstraße (Ersatzhaltestelle), Dossenheim Bf und Schriesheim Bf

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 18:38