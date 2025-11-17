Heidelberg – Mann wegen Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Sachbeschädigung in Untersuchungshaft

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Mann erlassen. Ihm wird der Einbruch in ein Wohngebäude vorgeworfen. Der Tatverdächtige soll sich zu einem noch nicht näher bekannten Zeitraum am Sonntag gegen 17:50 Uhr gemeinsam mit einem weiteren unbekannten Täter Zutritt zu einem Anwesen in Walldorf verschafft haben. Hierbei sollen sie zunächst versucht haben, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Nachdem ihnen das misslang, sollen sie die Scheibe der Terrassentür mithilfe eines Pflastersteins eingeschlagen haben. Durch das hierdurch entstandene Loch in der Glasscheibe öffneten die Täter die Tür und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Auf der Suche nach Wertsachen soll der Tatverdächtige mehrere Schmuckteile sowie ein mit Steinchen besetztes Schmuckkästchen an sich genommen haben. Weiterhin soll das Duo im ersten Obergeschoss des Anwesens eine Tasche mit Uhren und weiterem Schmuck zum Abtransport bereitgestellt haben.

Als diese jedoch von der unerwarteten Rückkehr der Anwohner überrascht wurden, sollen der 34-Jährige sowie sein unbekannter Mittäter die Flucht ergriffen haben. Unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers konnte der 34-Jährige im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unweit der Tatörtlichkeit festgenommen werden.Der Tatverdächtige wurde am 17. November 2025 der Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ und diesen in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zur Identifizierung des bislang unbekannten Mittäters, dauern an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 16:14