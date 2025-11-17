Heddesheim – 34. Silvesterlauf: Die letzten Meter des Jahres in Rhein-Neckar – Infos und Anmeldung

Heddesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der traditionsreiche Silvesterlauf Heddesheim im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar beschließt auch 2025 das Sportjahr zwischen Rhein und Neckar auf einer ganz besonderen Meile.

Bewährter attraktiver Kurs – eine Mischung aus Straßen und Landschaftslauf– mit stimmungsvollen Zuschauerpoints.

Neu: Online-Trainingspläne/Vorbereitungslauf am Sonntag

23.11.25 mit den Coachs von ACE Endurance Coaching

Die abwechslungsreichen Strecken im Naherholungsgebiet des Heddesheimer Badesees werden auch dieses Jahr bestens präpariert sein für den Jahresabschluss der Ausdauersportler in Rhein-Neckar. Erneut werden auf den einzelnen Strecken Teilnehmerhöchstzahlen erwartet.

Der zuschauerfreundliche Kurs mit Moderation und Musik bei warmen Getränken lässt auch beim „Anhang“ keine Langeweile aufkommen und pusht gleichzeitig die Athleten auf den letzten Metern des Jahres.

Gespannt darf man auch dieses Jahr wieder sein, wer sich wieder ganz vorne in die Startaufstellung einreicht. In der Vergangenheit zeigten sich neben der Spitze der regionalen Laufszene auch immer wieder nationale Toptriathleten an der Startlinie.

A Propos Meile …

Diese ist im nordbadischen Heddesheim 7,7 Kilometer lang und wird nur hier gelaufen im Herz der Metropolregion Rhein-Neckar.

Minimeile (4,4 Kilometer) mit eigener Walkingwertung

Die Minimeile für die eher jüngeren Teilnehmer oder die, die es nicht mehr so lange mögen oder in einer eigenen Walkingwertung antreten. Auch die klassische Meile darf gewalkt werden mit eigener Wertung.

Bambini und Schülerlauf

Auch der Laufnachwuchs findet natürlich Berücksichtigung im Programm. Bambini- und Schülerlauf sind wieder im Programm. Gewinner sind wieder alle Kinder, die mitmachen.

Bergstraßen-Cup – Finale

Auch 2025 ist der Silvesterlauf Heddesheim das Finale des Bergstraßen-Cups – einer Laufserie mit den beliebtesten Läufen an der badischen Bergstraße.

Die Coachs von ACE Endurance Coaching um den Triathlonprofi Jakob Breinlinger bringen Euch in Form u.a. mit Trainingsplänen an dieser Stelle in Kürze. Tipp: Unser gemeinsamer Vorbereitungslauf am Sonntag 23.11.25 ab Café Theurer in Heddesheim, Odenwaldstr. 12 a, Treffpunkt 10.00 Uhr, Start 10.15 Uhr in verschiedenen Leistungsgruppen.

Vorbereitungslauf – Streckencheck am 23.11.25

Die Coachs von ACE Endurance Coaching um den Triathlonprofi Jakob Breinlinger bringen Euch dieses Jahr in Form u.a. mit Trainingsplänen Tipp: Unser gemeinsamer Vorbereitungslauf am Sonntag 23.11.25 ab Café Theurer in Heddesheim, Odenwaldstr. 12 a, Treffpunkt 10.00 Uhr, Start 10.15 Uhr in verschiedenen Leistungsgruppen. Anmeldung formlos an info@heddesheimer-sl.de

Programm – Zeitplan am Mittwoch, den 31. Dezember 2025

Start/Ziel/Veranstaltungszentrum Nordbadenhalle Heddesheim

 08.00 Uhr Start der Startunterlagenausgabe, Nachmeldungen

 10.00 Uhr Start des Bambinilaufs (0,7 KM)

 10.10 Uhr Start des Schülerlaufs (1,4 KM)

 10.25 Uhr Siegerehrung Bambini- und Schülerlauf

(Start-Zielbereich Außenbereich Nähe Ziellinie)

 10.35 Uhr Start der Heddesheimer Minimeile (4,4 KM)

 11.33 Uhr Start der Heddesheimer Meile (7,7 KM)

 anschließend „After Race Party“, Jahresausklang

 13.00 Uhr Siegerehrung Heddesheimer Meile und Heddesheimer

Minimeile/Nordbadenhalle

Weitere Informationen und Online-Anmeldung unter

www.heddesheimer-sl.de

Quelle: Odenwald-Bike-Marathon e.V.

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 14:38