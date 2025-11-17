Gorxheimertal – Wohnungseinbruch – Kripo sucht Zeugen

Gorxheimertal/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Freitagmittag (14.11.), 13.00 Uhr und Samstagmittag (15.11.), 12.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räume in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Unter-Flockenbach ein. Ob die ungebetenen Besucher etwas entwendeten, ist noch unklar.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 09:08