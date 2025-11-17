„Die Heidelberger“ – Eppletalk



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, 07.11.2025 fand der Eppletalk mit Matthias Hollwich, dem New Yorker Stararchitekten und KI-Pionier, zum Thema „Zukunft des Bauens“ statt. Herr Hollwich zählt zu den innovativsten Architekten weltweit, da er seit Jahren künstliche Intelligenz sowie ChatGPT in der Planung und Visualisierung einsetzt. Sein Unternehmen HWKN wurde in Deutschland vor allem durch die Planung des iLive-Gebäudes in Frankfurt bekannt.

Durch die vielseitigen Planungsmöglichkeiten und die Zeitersparnis bei Ausschreibungen sowie bei der Präsentation von Entwürfen konnte Hollwich zahlreiche Wettbewerbe für sich entscheiden. Bei der Überarbeitung von Bestandsgebäuden verbindet er traditionelle Inspiration mit moderner Innovation.

Wie werden sich diese Entwicklungen künftig auf unsere Planungen und Ausschreibungen auswirken? Und welchen Einfluss werden sie auf städtebauliche Maßnahmen, Zeitrahmen und Kosten haben? Wir sind gespannt und werden diese Entwicklungen mit großem Interesse verfolgen.

Quelle: Gemeinderatsfraktion „Die Heidelberger“

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 17:25