  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

17.11.2025, 17:19 Uhr

„Die Heidelberger“ – Ehrensenator Matthias Fehser

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der feierlichen Auftaktveranstaltung der Perkeo-Gesellschaft wurde Matthias Fehser zum Ehrensenator ernannt.Mit großem Engagement, Humor und Herzblut unterstützt er seit Jahren das gesellschaftliche und kulturelle Leben rund um die Heidelberger Fastnacht.Die Auszeichnung würdigt seinen Einsatz und seine Verbundenheit mit der Fastnacht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Matthias, zur verdienten Ehrung.

Quelle: Gemeinderatsfraktion „Die Heidelberger“

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 17:19

﻿

