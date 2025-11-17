„Die Heidelberger“ – 5. Weinmesse Metropolregion Montpellier eröffnet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit über 60 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Montpellier und Heidelberg. Seitdem findet ein reger Austausch statt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern dieser beiden besonderen Städte, und zwar in verschiedensten Bereichen: Angefangen bei der medizinischen Fakultät bzw. der Universität, über zahlreiche Sportvereine, den Stadtjugendring, Schulen, verschiedenste Kultur- und Bildungs-Einrichtungen oder auch Pflegeeinrichtungen, die miteinander kooperieren.

Die vielen Gemeinsamkeiten der beiden Städte waren sicherlich die Basis für die gute Zusammenarbeit. So sind beide Partnerstädte Heimat traditionsreicher Universitäten, die heute Wissenschaftszentren von internationaler Bedeutung sind.

Aber auch der Weinbau ist eine Gemeinsamkeit zwischen Montpellier und Heidelberg: Sowohl in der Metropolregion Montpellier als auch hier an der Badischen Bergstraße haben wir hervorragende geologische wie auch klimatische Voraussetzungen, die hier wie dort herausragende Weine hervorbringen. Auch das kann die Grundlage für einen Austausch bilden!

Seit 2021 veranstaltet das Montpellier-Haus jährlich in Zusammenarbeit mit der Metropolregion Montpellier Méditerranée eine Weinmesse in Heidelberg und lädt Winzerinnen und Winzer aus der Region um Montpellier für ein Wochenende ein. Seit letztem Jahr sind auch die hauptberuflichen Winzer aus Heidelberg dazu eingeladen, bei der Weinmesse eine Auswahl der Heidelberger Weine vorzustellen. Dadurch bekommen die Winzer aus Montpellier und Heidelberg auch die Gelegenheit, sich fachlich auszutauschen. Denn auch beim Weinbau gibt es viele Themen, bei denen man von den Erfahrungen anderer profitieren kann.

Vielen Dank an Karla Jauregui und Yohan Planeix vom Montpellier-Haus in Heidelberg für die Oragnisation der gelungenen Veranstaltung! Und für alle Weinliebhaber: Die Weinmesse findet noch Samstag und Sonntag ab 13 Uhr bzw. 12 Uhr im Alten Karlstorbahnhof statt. Nähere Informationen unter: https://montpellier-haus.de/weinprobe-weinmesse/

Quelle: Gemeinderatsfraktion „Die Heidelberger“

Zuletzt aktualisiert am 17. November 2025, 17:12