Sandhausen – Polizeieinsatz beim Fußballspiel Homburg gegen Sandhausen

Homburg/Sandhausen. Bei der 0:1-Heimniederlage am Sonntagnachmittag vom FC Homburg gegen den SV Sandhausen in der Regionalliga musste die Polizei eingreifen. Den Siegtreffer für Sandhausen erzielte der SVS-Verteidiger Kwabe Schulz bereits in der 8. Minute.

Der polizeiliche Einsatz anlässlich der Begegnung zwischen dem FC Homburg und dem SV Sandhausen verlief nicht ohne Störungen. Die aufgrund des Einsatzes – einschließlich der notwendigen Begleitung der beiden Fanlager – erforderlichen Sperrungen im Homburger Innenstadtbereich führten zeitweise zu Störungen des fließenden Verkehrs. Entlang der Wegstrecke zum und vom Stadion kam es wiederholt zu gegenseitigen Provokationen, die schnell und konsequent durch die Polizei unterbunden wurden. Das Verhalten einzelner Fangruppen führte zu einer temporären Spielunterbrechung und machte ein Einschreiten der Einsatzkräfte im Stadion erforderlich.

Am Sonntagnachmittag (15.11) kamen 1.575 Zuschauerinnen und Zuschauer zu der Regionalliga-Partie in das Homburger Waldstadion, darunter auch eine Vielzahl sogenannter Problemfans beider Vereine.

Bereits seit 9 Uhr hatten Einsatzkräfte der Landespolizeidirektion ein direktes Aufeinandertreffen rivalisierender Fangruppen verhindern müssen. Nur durch ein konsequentes Einschreiten der Polizei blieb es überwiegend bei Provokationen, die teilweise auch gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten gerichtet waren.

Während des Spiels kam es aufgrund gegenseitiger Provokationen beider Fanlager dazu, dass sogenannte Problemfans die Zäune überstiegen und den Stadioninnenraum betraten. Durch das schnelle und entschlossene Handeln der Einsatzkräfte konnten die Personen in die Blöcke zurückgedrängt und weitere Ausschreitungen verhindert werden. Das Spiel musste aus diesem Grund zeitweise unterbrochen werden.

Darüber hinaus wurden vor, während und nach dem Spiel pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Auch nach Spielende kam es zu erneuten Anfeindungen. Die Heimfans suchten wiederholt nach Möglichkeiten für ein unmittelbares Aufeinandertreffen, konnten jedoch von Einsatzkräften konsequent abgedrängt werden. Das Verhalten beider Fangruppen führte zu Verzögerungen bei der Abreise.

Aufgrund des Verhaltens der Fangruppen untereinander, aber auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften wurden im Laufe des heutigen Einsatzes mehrere Platzverweise, Identitätsfeststellungen sowie eine Ingewahrsamnahme durchgeführt. In der Folge werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Mit dem achten Saisonsieg hat sich der SV Sandhausen mit 27 Punkten auf den neunten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest verbessert. Tabellenführer ist der SGV Freiberg Fußball mit 32 Zählern.

Text von Landespolizeidirektion Saarland 66121 Saarbrücken und Michael Sonnick

Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 18:14