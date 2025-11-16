Mutterstadt – Taschendiebstahl

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am gestrigen Mittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurden in einem Bekleidungsgeschäft (An der Fohlenweide) die Geldbeutel von zwei Frauen entwendet. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: – Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen – Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. – Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. – Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. – Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. – Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

