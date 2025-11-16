Mannheim – „Vom Mondgesicht zur Mondkarte – ein unterhaltsamer Beitrag von Dr. Ulrich Finkenzeller zur Erforschung des Mondes“ – Freundeskreis Mannheimer Planetarium lädt ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Freundeskreis Mannheimer Planetarium lädt am Mittwoch, 3. Dezember um 16.30 Uhr zu einem heiteren und kurzweiligen Vortrag in den Hörsaal des Planetariums ein. Der Referent Dr. Ulrich Finkenzeller hat in Heidelberg Physik und Astronomie studiert und an der Landessternwarte Heidelberg promoviert. Die Besucher erwarten einzigartige Texte und Bilder sowie viele kleine Überraschungen aus der Geschichte der Astronomie. Der Mond ist unserer nächster Himmelskörper. Seit vielen tausend Jahren ist er ein Objekt der Sehnsucht und Verheißung – in der Astronomie, Weltraumfahrt, Kunst und Literatur. Kein anderer Himmelskörper hat den Menschen in Kunst, Literatur und Wissenschaft zu kühneren und sentimentaleren Träumen anregen können. Und wie kein anderer deutscher Schriftsteller des 20. Jahrhunderts verarbeitete Arno Schmidt (1914-1979, Kleinplanet Arnoschmidt12211) astronomische Sujets und Themen der historischen Mondwissenschaften. »Der kantige Mond sägte im schnarchenden Gewölk, dass es milchig stäubte.« (Arno Schmidt) Der Vortrag von Dr. Ulrich Finkenzeller spannt einen Bogen von der Geschichte der „Selenographie“, der Mondkunde über Arno Schmidts in der Zukunft spielenden Roman „KAFF auch Mare Crisium“ (1959) bis hin zu den damals legendären, metergroßen Mondkarten des Pfälzers Philipp Fauth (1867-1941) und berichtet von überraschenden Zusammenhängen. Sein Vortrag „ Vom Mondgesicht zur Mondkarte – ein unterhaltsamer Beitrag zur Erforschung des Mondes“ findet im Rahmen der Reihe „Astronomie am Nachmittag“ am Mittwoch, 3. Dezember 2025 um 16.30 Uhr im Hörsaal des Planetariums Mannheim statt. Der Eintritt zu dem vom „Freundeskreis Mannheimer Planetarium e.V. angebotenen Vortrag ist frei.

Quelle: Freundeskreis Planetarium Mannheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 13:18