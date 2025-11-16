Mannheim-Luzenberg: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und PKW



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend kam es gegen 22:30 Uhr an der Kreuzung Diffenestraße / Sandhofer Straße / Eisenstraße zu einer Kollision zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem PKW.

Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen befuhr die 15-jährige E-Scooter-Fahrerin die Diffenestraße in Richtung Eisenstraße, als sie das Rotlicht einer für sie geltende Ampel missachtet. Ein Richtung Sandhofen fahrender 49-jähriger Lenker eines Mercedes querte den Fahrtweg der E-Scooter-Fahrerin und konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Die 15-Jährige kam durch den Aufprall zunächst auf der Motorhaube zum liegen und landete letztendlich auf dem Boden. Glücklicherweise erlitt sie lediglich leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am E-Scooter wird auf ca. 100,- Euro, der am PKW entstandene Schaden auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

