Mannheim – Für das nächste Waldhof-Heimspiel am 22.11 werden 10.000 Freikarten verteilt

Mannheim. Nach den zwei Auswärtsniederlagen in Hoffenheim und Duisburg bestreitet der SV Waldhof Mannheim sein nächstes Heimspiel in der 3. Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden. Die Partie findet nach der Länderspielpause am Samstag, dem 22. November (um 14 Uhr), im Mannheimer Carl-Benz-Stadion statt.

Für das Waldhof-Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden gibt es wieder eine Freikartenaktion des SV Waldhof Mannheim mit dem Kooperationspartner Galeria Mannheim. Am Dienstag, dem 18. November, werden zwischen 10 und 18 Uhr im fünften Obergeschoss bei der Galeria Mannheim 10.000 Freikarten für das Heimspiel gegen Wiesbaden verteilt. Es gibt sowohl bei den Stehplätzen als auch bei den Sitzplätzen maximal vier Karten pro Person. Die Aktion läuft nur, solange der Vorrat reicht.

Durch die zwei Niederlagen sind die Waldhöfer nach dem 14. Spieltag mit 19 Punkten auf den 11. Tabellenplatz zurückgefallen. Auch der nächste Heimspielgegner SV Wehen Wiesbaden hat bisher 19 Zähler errungen.

