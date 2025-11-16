Mannheim – Adler Mannheim verlieren auch das Derby in Frankfurt

Mannheim/Frankfurt. Nach der Pause wegen dem Eishockey Deutschland-Cup haben die Adler Mannheim auch das Derby bei den Löwen Frankfurt am Freitagabend auswärts mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) verloren. Schon nach 30 Sekunden gingen die Frankfurter Löwen durch Matthew Wedman mit 1:0 in Führung. Gleich im zweiten Drittel erhöhte Daniel Pfaffengut auf 2:0 (22.). Mit einem Tor in Unterzahl verkürzte Nick Mattinen für die Adler auf 1:2 (33.). Im letzten Drittel sorgte Dennis Lobach für die Gastgeber mit dem 3:1 (43.) für die Vorentscheidung. Kurz vor Ende vom letzten Abschnitt konnte Adler-Stürmer Matthias Plachta nur noch zum 2:3-Endstand (58.) verkürzen. Durch die nun bereits fünfte Niederlage in Folge sind die Adler Mannheim nach dem 18. Spieltag mit 34 Punkten auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen. Spitzenreiter in der DEL sind die Straubing Tigers mit 42 Zählern vor den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 36 Punkten. Bereits am Sonntag, dem 16. November um 14 Uhr, findet das nächste Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Grizzlys Wolfsburg in der SAP Arena in Mannheim statt. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text und Foto Michael Sonnick

Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 09:05