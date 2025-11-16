Maikammer – Vermisster konnte wohlbehalten aufgefunden werden

Maikammer/Landau/südliche Weinstraße. Wie die Polizei mitteilt, konnte der vermisste 80-jährige wohlbehalten aufgefunden werden.
(ots)
Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 18:07
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
Maikammer/Landau/südliche Weinstraße. Wie die Polizei mitteilt, konnte der vermisste 80-jährige wohlbehalten aufgefunden werden.
(ots)
Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 18:07
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.
INSERAT
www.turm.restaurant
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.