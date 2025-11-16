Ludwigshafen – Zeugenaufruf – Trickdiebstahl



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 15.11.2025, um 15:05 Uhr verschaffen sich bislang unbekannte Frauen, begleitet von einem Kind unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer 75-Jährigen Geschädigten in der Wittelsbachstraße. Während einer der Frauen die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, gab die zweite Frau vor, die Toilette aufsuchen zu müssen und betrat das Arbeitszimmer. Dort entwendete sie Bargeld in Höhe von ca. 130EUR.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Unbekannte Frau 1 und 2: ca. 30 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Oberbekleidung, deutschsprachig wenig bis keinen Akzent, Größe 165-170cm Kind: Ca. 3 Jahre alt, helle Kleidung

Worauf Sie achten sollten:

– Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung

– Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Sie in Gespräche

verwickeln. Oft nutzt eine zweite Person diese Situation aus

– Tricktäterinnen und Tricktäter sind erfinderisch und

schauspielerisch begabt

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 19:30