Ludwigshafen – Zeugenaufruf – Einbruchsdiebstahl aus Transporter



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Georg-Herwegh-Straße zwischen dem 14.11.2025, 18:00 Uhr, und dem 15.11.2025, 10:00 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem VW-Transporter (weiß).

Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum Fahrzeuginneren und entwerteten mehrere hochwertige Baumaschinen. Das Fahrzeug war nach Angaben des Geschädigten zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 18:37