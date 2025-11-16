Ludwigshafen – Nach möglichem Cyberangriff – Homepage der Stadt wieder online – allerdings funktioniert noch nicht alles

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Die Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de, ist seit dem 15. November 2025, wieder online. Nach der Abschaltung des städtischen Datennetzes am 6. November 2025, war die Webseite vorübergehend vom Netz genommen und durch eine reine Informationsseite ersetzt worden. Auf der Homepage informiert die Stadtverwaltung weiterhin offen, welche Dienstleistungen Bürger*innen derzeit in Anspruch nehmen können. Anwendungen wie die Online-Dienstleistungen, Online-Terminvergabe, E-Mail- und Telefonverbindungen funktionieren allerdings noch nicht. Wie gewohnt stehen Informationen über die Stadtverwaltung oder Veranstaltungen zur Verfügung.

Die IT der Stadt arbeitet weiterhin die anstehenden Aufgaben ab, um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung wieder herzustellen. Über alle Dezernate hinweg arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen engagiert daran, dass die Bürgerinnen und Bürger schnell wieder die gewohnten Dienstleistungen erhalten können. Erste Fachverfahren laufen bereits wieder.

Die Überprüfung des städtischen Datennetzes läuft ebenfalls weiter. Dieser Vorgang wird, wie bereits angekündigt, noch die gesamte kommende Woche in Anspruch nehmen, möglicherweise auch länger. Die Stadtverwaltung ist zuversichtlich, dass die Überprüfung der Datennetzes zügig voranschreitet.

Die Stadtverwaltung wird wie bisher laufend transparent über jeden ihrer Schritte informieren. Die Stadtverwaltung bedauert die Unannehmlichkeiten, die sich aus der derzeitigen Situation für viele Menschen ergeben.

Quelle Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 09:02