Ludwigshafen – Anderen eine Freude machen Wunschbaumaktion beim Oggersheimer Weihnachtsmarkt am 6. und 7. Dezember



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr möchten das Caritas-Zentrum Ludwigshafen, der Caritas-Ausschuss der Pfarrei Hl. Franz von Assisi sowie die katholischen Kindertagesstätten Maria Himmelfahrt und Christ König Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine kleine Freude zu Weihnachten bereiten. Gemeinsam laden sie zur Wunschbaumaktion ein, die am 6. und 7. Dezember 2025 auf dem Oggersheimer Weihnachtsmarkt m und rund um das Pfarrzentrum Adolph Kolping stattfindet.

„Wir möchten mit der Wunschbaumaktion kleine Wünsche unserer Kundinnen und Kunden erfüllen, die sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht viel leisten können“, sagt Claudia Möller-Mahnke vom Caritas-Zentrum Ludwigshafen. Zugleich möchten die Organisatorinnen und Organisatoren auf die Notlagen vieler Menschen in Ludwigshafen aufmerksam machen und ein Zeichen gelebter Solidarität setzen.

Am Weihnachtsbaum auf dem Oggersheimer Weihnachtsmarkt hängen Wunschzettel mit anonymisierten Wünschen von Kundinnen und Kunden des Caritas-Zentrums – im Wert von bis zu 20 Euro. Wer mitmachen möchte, kann sich einen Wunsch aussuchen, das Geschenk besorgen und verpackt bis spätestens 12. Dezember 202 5in den teilnehmenden Einrichtungen abgeben.

Zwei weitere Wunschbäume stehen ab Ende November in den Kitas Maria Himmelfahrt und Christ König. Dort können ebenfalls Wunschzettel mitgenommen und Geschenke abgegeben werden. Mitte Dezember werden die gesammelten Geschenke an das Caritas-Zentrum übergeben und an die bedürftigen Familien verteilt.

Die Aktion richtet sich gezielt an Erwachsene, deren Wünsche in ähnlichen Aktionen oft unberücksichtigt bleiben. Damit soll nicht nur Freude geschenkt, sondern auch das Bewusstsein für Armut und soziale Herausforderungen in Ludwigshafen gestärkt werden. „Die Wunschbaumaktion zeigt, wie durch die Zusammenarbeit von Caritas, Pfarrei und Kitas konkrete Hilfe im Sozialraum Oggersheim entstehen kann“, betont das Organisationsteam.

Die Abgabeorte:

Pfarrbüro Hl. Franz von Assisi

Hölderlinstraße 28, 67071 Ludwigshafen

Öffnungszeiten:

Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9 Uhr bis 12 Uhr

Dienstag, Freitag: 14 Uhr bis 16 Uhr

Donnerstag: 14 Uhr bis 17 Uhr

Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt

Schloßgasse 2a, 67071 Ludwigshafen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7 Uhr bis 16 Uhr

Kath. Kindertagesstätte Christ König

Josef-Huber-Straße 45, 67071 Ludwigshafen am Rhein

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7 Uhr bis 16 Uhr

Bild: Caritas-Zentrum Ludwigshafen

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 19:49