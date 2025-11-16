Lingenfeld – Polizeieinsatz wegen psychisch auffälliger Person

Lingenfeld / Metropolregion Rhein-Neckar,(ots) Wie die Polizei mitteilt kam es im Laufe des Sonntagmorgens des 16. Novembers 2025, in der Kirschenallee, in 67360 Lingenfeld zu einem größeren Polizeieinsatz.
Ein 42-Jähriger Mann befand sich dort in einer psychischen Ausnahmesituation. Unter Hinzuziehung von Spezialkräften konnte der Mann in seiner Wohnung angetroffen und einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.
Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 20:54