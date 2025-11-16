Eberbach – Dr.-Weiß-Schule erlebt sportlichen Höhepunkt: Basketball-Grundschulwoche begeistert rund 80 Kinder

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 80 Schülerinnen und Schüler der Dr.-Weiß-Grundschule (alle drei

3. Klassen) sowie des SBBZ (Klassen 2, 3 und 4) haben am vergangenen Donnerstag

einen abwechslungsreichen und bewegungsreichen Vormittag im Rahmen der

Basketball-Grundschulwoche des Basketballverbands Baden-Württemberg (BBW)

erlebt.

Die landesweite Aktionswoche, die jährlich in Kooperation mit dem Deutschen

Basketball Bund stattfindet, verfolgt das Ziel, Kindern spielerisch Freude an

Bewegung zu vermitteln und ihnen einen Zugang zum Basketballsport zu eröffnen.

Bereits zum dritten Mal in Folge unterstützte die Basketballabteilung des TV Eberbach die

Aktion und übernahm die Durchführung des Sporttages. Die drei ausgebildeten Trainer

Kayhan Isik, Marlene Koblenz und Marc Caracciolo waren sofort bereit, den Schülerinnen

und Schülern die Faszination des Basketballs näherzubringen – mit sichtbarem Erfolg.

An mehreren abwechslungsreichen Mitmachstationen konnten die Kinder grundlegende

Techniken wie Werfen, Fangen, Dribbeln und Passen ausprobieren und verbessern. Darüber

hinaus standen koordinative Übungen sowie Trainingseinheiten zu Lauf- und

Sprungtechniken auf dem Programm, die von den jungen Teilnehmenden mit großem Eifer

absolviert wurden.

Unterstützt wurde das Trainerteam von engagierten Lehrerinnen sowie Eltern, die aktiv am

Gelingen des Aktionstages mitwirkten. Auch Grundschulrektorin Tanja Erhard ließ es sich

nicht nehmen, selbst anwesend zu sein, nur anpacken konnte sie in diesem Jahr

verletzungsbedingt leider nicht. Dennoch war sie ebenso motiviert wie bereits bei den

vergangenen Teilnahmen.

„Auch im kommenden Jahr seid ihr wieder herzlich willkommen!“,

richtete Erhard ihr Dankeschön an das Trainerteam des TV Eberbach. Aus den Erfahrungen

der letzten Jahre wisse sie, wie nachhaltig der Aktionstag wirke: „Die Kinder sind so dankbar

und erzählen auch im Unterricht noch lange von dem tollen Basketballtag.“

Kayhan Isik, Jugendleiter und Vorstandsmitglied des TV Eberbach, zeigte sich ebenfalls

begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass die Kinder mit so viel Spaß dabei waren und Lust auf

mehr Basketball gezeigt haben.“

Mit viel Bewegung, Motivation und Teamgeist war der Aktionstag einmal mehr ein voller

Erfolg – und sorgt bereits jetzt für große Vorfreude auf die nächste Basketball-

Grundschulwoche.

