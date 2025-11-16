Eberbach – Dr.-Weiß-Schule erlebt sportlichen Höhepunkt: Basketball-Grundschulwoche begeistert rund 80 Kinder

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 80 Schülerinnen und Schüler der Dr.-Weiß-Grundschule (alle drei
3. Klassen) sowie des SBBZ (Klassen 2, 3 und 4) haben am vergangenen Donnerstag
einen abwechslungsreichen und bewegungsreichen Vormittag im Rahmen der
Basketball-Grundschulwoche des Basketballverbands Baden-Württemberg (BBW)
erlebt.
Die landesweite Aktionswoche, die jährlich in Kooperation mit dem Deutschen
Basketball Bund stattfindet, verfolgt das Ziel, Kindern spielerisch Freude an
Bewegung zu vermitteln und ihnen einen Zugang zum Basketballsport zu eröffnen.
Bereits zum dritten Mal in Folge unterstützte die Basketballabteilung des TV Eberbach die
Aktion und übernahm die Durchführung des Sporttages. Die drei ausgebildeten Trainer
Kayhan Isik, Marlene Koblenz und Marc Caracciolo waren sofort bereit, den Schülerinnen
und Schülern die Faszination des Basketballs näherzubringen – mit sichtbarem Erfolg.
An mehreren abwechslungsreichen Mitmachstationen konnten die Kinder grundlegende
Techniken wie Werfen, Fangen, Dribbeln und Passen ausprobieren und verbessern. Darüber
hinaus standen koordinative Übungen sowie Trainingseinheiten zu Lauf- und
Sprungtechniken auf dem Programm, die von den jungen Teilnehmenden mit großem Eifer
absolviert wurden.
Unterstützt wurde das Trainerteam von engagierten Lehrerinnen sowie Eltern, die aktiv am
Gelingen des Aktionstages mitwirkten. Auch Grundschulrektorin Tanja Erhard ließ es sich
nicht nehmen, selbst anwesend zu sein, nur anpacken konnte sie in diesem Jahr
verletzungsbedingt leider nicht. Dennoch war sie ebenso motiviert wie bereits bei den
vergangenen Teilnahmen.
„Auch im kommenden Jahr seid ihr wieder herzlich willkommen!“,
richtete Erhard ihr Dankeschön an das Trainerteam des TV Eberbach. Aus den Erfahrungen
der letzten Jahre wisse sie, wie nachhaltig der Aktionstag wirke: „Die Kinder sind so dankbar
und erzählen auch im Unterricht noch lange von dem tollen Basketballtag.“
Kayhan Isik, Jugendleiter und Vorstandsmitglied des TV Eberbach, zeigte sich ebenfalls
begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass die Kinder mit so viel Spaß dabei waren und Lust auf
mehr Basketball gezeigt haben.“
Mit viel Bewegung, Motivation und Teamgeist war der Aktionstag einmal mehr ein voller
Erfolg – und sorgt bereits jetzt für große Vorfreude auf die nächste Basketball-
Grundschulwoche.
