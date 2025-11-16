Bad Dürkheim – Sachbeschädigung durch Randalierer im Kurpark



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht vom 14.11.2025 auf den 15.11.2025 gegen 01:20 Uhr wurden der Polizei Bad Dürkheim mehrere Randalierer im Kurpark gemeldet.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen, bei denen es sich laut einem Zeugen um vier männliche Jugendliche gehandelt haben soll, nicht mehr angetroffen werden.

Durch die Täter wurde ein Mülleimer aus seiner Befestigung gerissen und das Lampenglas einer Laterne beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 500EUR beziffert.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 16. November 2025, 19:43