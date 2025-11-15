Rhein-Pfalz-Kreis – Fünfte Stolpersteinverlegung in Mutterstadt am 20.November 2025

Seit 2021 beteiligt sich Mutterstadt an der Aktion STOLPERSTEINE des Künstlers Gunter Demnig. Mit der Verlegung der Stolpersteine wird an das Schicksal der Menschen erinnert, die in der NS-Zeit verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.
Am 20. November 2025 verlegt Herr Demnig bereits zum fünften Mal Stolpersteine in Mutterstadt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.
Im Rahmen der fünften Stolperstein-Verlegung am 20.November 2025 begrüßt Bürgermeister Thorsten Leva die interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger um 12.45 Uhr auf dem Vorplatz „NEUE PFORTE“. Musikalisch wird die Veranstaltung von Uli Valnion begleitet.
Anschließend gibt es 9 Stationen, bei denen mehrere STOLPERSTEINE verlegt werden.
Die Stationen im einzelnen:
Ludwigshafener Straße 10
Ringstraße 11
Speyerer Straße 66,60,46.
Neustadt Straße 2
Fußgönheimer Straße 9
Dammstraße 5
Oggersheimer Straße 12.
An den meisten Verlegestellen stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Der große Parkplatz im rückwärtigen Bereich des Rathauses ist über die Zufahrt rechts neben dem Gemeindezentrum NEUE PFORTE, Ludwigshafener Str. 3 erreichbar.
Quelle Gemeinde Mutterstadt / Bild MRN-News Archiv
Zuletzt aktualisiert am 15. November 2025, 10:36