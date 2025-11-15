  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

15.11.2025, 10:01 Uhr

Ludwigshafen – Streitigkeiten am Berliner Platz führten zu gefährlicher Körperverletzung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, den 14.11.2025, um 22:57 Uhr, kam es am Berliner Platz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Männern und einem bislang unbekannten Täter. Im Verlauf des Streits zog der unbekannte Mann unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte dieses einem der Geschädigten ins Gesicht.
Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Straßenbahnhaltestelle. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: – ca. 180-190cm groß – schwarze Haare – komplett schwarz gekleidet – schwarze Kappe
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 15. November 2025, 10:01

