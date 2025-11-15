Feierlicher Amtswechsel im Rhein-Pfalz-Kreis: Clemens Körner verabschiedet – Volker Knörr übernimmt Landratsamt

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis , 15. November 2025 – Mit einem festlichen Programm und prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat der Rhein-Pfalz-Kreis am Freitagabend im Kultursaal Limburgerhof den Amtswechsel an der Spitze der Kreisverwaltung begangen. Über 400 Gäste waren der Einladung gefolgt, um Landrat Clemens Körner nach 16 Jahren im Amt zu verabschieden und Volker Knörr (CDU) als neuen Landrat zu begrüßen.

Musikalischer Rahmen und würdigende Worte



Die Kreismusikschule unter der Leitung von Hiltrud Wies eröffnete die Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm, das die feierliche Atmosphäre perfekt unterstrich.

In seiner Abschiedsrede blickte Clemens Körner auf „gute und intensive Jahre“ zurück, in denen der Rhein-Pfalz-Kreis heute hervorragend dastehe. Er erinnerte daran, dass seine Amtszeit nicht nur von Erfolgen, sondern auch von schwerwiegenden Krisen geprägt war: der Explosion in Harthausen, der Corona-Pandemie sowie dem Hackerangriff auf die Kreisverwaltung.

Diese Ereignisse hätten Verwaltung, Politik und Bevölkerung besonders gefordert. Körner betonte, dass es stets sein Anspruch gewesen sei, den Menschen in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen – gerade in Krisenzeiten. „Nur mit einem klaren, menschlichen Kompass können wir schwierige Phasen gemeinsam bewältigen“, sagte er.

Innenminister Michael Ebling lobte Körners langjährige Arbeit und seinen „unermüdlichen Einsatz für die Weiterentwicklung des Rhein-Pfalz-Kreises“. Auch Achim Schweikert, Vorsitzender des Landkreistages, würdigte die stets konstruktive Zusammenarbeit und betonte Körners Fähigkeit, „den Kreis mit ruhiger Hand durch herausfordernde Zeiten zu führen“.

Der Intendant des Festivals des deutschen Films, Dr. Michael Kötz, sowie Dr. Karin Bury, Leiterin des Ateliers Molemol der Lebenshilfe, richteten ebenfalls persönliche und wertschätzende Grußworte an den scheidenden Landrat – beide stellten die partnerschaftliche Kooperation zwischen Kreisverwaltung und ihren Institutionen heraus.

Staffelübergabe an Volker Knörr

Mit der offiziellen Amtseinführung von Volker Knörr beginnt für den Rhein-Pfalz-Kreis nun eine neue Amtsperiode. Knörr dankte für das große Vertrauen und skizzierte erste Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit. Besonders wichtig seien ihm eine starke regionale Wirtschaftsförderung, moderner Bürgerservice und die weitere Stärkung sozialer Strukturen.

Zum Abschluss sprachen SR Isabelle Wien und Pfarrer Dr. Jens Henning Worte des Dankes, der Ermutigung und des Segens – für Körners neuen Lebensabschnitt ebenso wie für Knörrs Start im Amt.

Pfälzischer Ausklang



Im Anschluss an den offiziellen Festakt nutzten viele Gäste die Gelegenheit zu Gesprächen und Begegnungen. Bei pfälzischen Köstlichkeiten klang der Abend in gemütlicher Atmosphäre aus.



Zuletzt aktualisiert am 15. November 2025, 11:49