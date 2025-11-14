Weinheim – Lesespaziergang im Advent

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadtbibliothek den „Lesespaziergang im Advent“ für Kinder ab 2 Jahren. Unter Beteiligung lokaler Geschäfte werden die Doppelseiten der Geschichte „Der Schneedieb“ von Alice Hemming und Nicola Slater auf Augenhöhe der Kinder in den Schaufenstern der Stadt versteckt. Der Lesespaziergang beginnt erneut bei der Stadtbibliothek und führt entlang der rechten Seite der Luisenstraße, über die Bahnhofsstraße, bis in die Fußgängerzone. Ähnlich einer Schnitzeljagd dürfen Kinder ihre Neugierde ausleben und gleichzeitig wird ihre Bewegung gefördert. So wird der Entdeckergeist der Kinder geweckt, denn schließlich gilt es, das nächste Geschäft mit der nächsten Buchseite zu entdecken und zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Dabei gibt es Hilfestellungen in Form von Pfeilen und Richtungs-Hinweisen, doch vorgelesen werden kann den Kindern die Geschichte nur durch die tatkräftige Unterstützung von Familien, Freunden oder Kitagruppen und Schulklassen.

Angesprochen werden alle Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren.

In der Zeit vom 01.12.2025 – 29.12.2025 besteht die Möglichkeit den Lesespaziergang zu erleben. Es wird keine Anmeldung benötigt, da der Geschichte selbstständig und unabhängig von den Öffnungszeiten der Geschäfte gefolgt werden kann. Auf diesem Wege bedankt sich das Team der Stadtbibliothek sehr herzlich bei den teilnehmenden Geschäften und wünscht allen eine schöne Adventszeit.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 14:02