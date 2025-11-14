Speyer – Veranstaltungen im Rahmen der SchUM-Kulturtage – Im November setzen sich die SchUM-Kulturtage mit zwei Veranstaltungen in Speyer fort.

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 19. November 2025, gibt es um 15 Uhr Klezmer-Musik von Feinsten mit der Band Stetl Tov. Die Veranstaltung findet in der Stadthalle statt, der Eintritt ist frei. Die Band Stetl Tov wurde 2010 gegründet und vereint fünf Musiker*innen: Heike Scheuer (Klarinette und Gesang), Liana Mogilevskaja (Violine und Gesang), Christoph Lübbe (Viola), Tobias Scheuer (Akkordeon) und Felix Reichert (Kontrabass). Sie teilen die Leidenschaft und Faszination des traditionellen Klezmers und entwickeln daraus ihre eigene Klangsprache. Im Lauf der Jahrhunderte haben die aschkenasischen und die sephardischen Juden auf ihren zahlreichen freiwilligen und unfreiwilligen Wanderungsbewegungen durch Europa eine Vielzahl von musikalischen Impulsen aufgenommen und diese wiederum weiterverbreitet. Seit 2021, durch die Entdeckung des Notenarchivs von Kiselgof und Makonovetski in Kiew, wird das Band-Repertoire angereichert durch zahlreiche wiederentdeckte Melodien, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts dort gesammelt wurden.



Das Shani Oshri Trio verzaubert am Sonntag, 23. November 2025, um 15 Uhr mit Orient meets Klassik. Eine Reise einer Mizrahi-Opernsängerin, die sich auf ihre jüdischen Wurzeln besinnt: Bei diesem Konzert für Gitarre, Oboe und Gesang wird das Publikum eine vielseitige Auswahl erwarten: Werke aus deutschen Opern, barocke Perlen, alte ladinische Psalmen, traditionelle jemenitische Frauenlieder, persische Musik und mehr. Jedes Stück wird von einer kurzen Erklärung begleitet, die seine Verbindung zu den Interpreten verdeutlicht. Shani Oshri ist eine vielseitige Sopranistin, die sich auf klassischen und neo-traditionellen orientalischen Gesang spezialisiert hat. Begleitet wird Sie vom Spezialisten für osmanische Musik und Maka-Traditionen Tayfun Guttstadt sowie dem Gitarristen und Komponisten Yuval Wilner. Zusammen mit Shani haben sie beschlossen, die jüdische Musik gemeinsam zu erkunden. Das Konzert findet in der Synagoge Beith Schalom statt, Tickets sind über reservix unter https://www.reservix.de/tickets-konzert-orient-meets-klassik-in-speyer-synagoge-beith-schalom-am-23-11-2025/e2447999 erhältlich.

Quelle: Stetl Tov, © Miguel Wolf

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 14:20