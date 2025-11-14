Speyer – Tag der offenen Tür und Weihnachtsmarkt an der Realschule plus Siedlungsschule

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Realschule plus Siedlungsschule lädt am Freitag, 28. November 2025, von 16 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür und Weihnachtsmarkt ein. An diesem Nachmittag haben Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie deren Eltern die Gelegenheit, die Schule näher kennenzulernen.

Bei Führungen durch das Schulhaus erfahren die Besucher*innen mehr über die Realschule plus. Die Führungen beginnen um 16.10 Uhr, 17.10 Uhr sowie 18.10 Uhr jeweils am Haupteingang und enden mit einer kleinen Informationsveranstaltung zu der Schule.

Im Anschluss an die Führungen lädt ein Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof zum Verweilen ein. Hier können die Besucher*innen selbstgemachte Weihnachtsbasteleien erwerben, sich mit gebrannten Mandeln, Zuckerwatte sowie Chili con Grünkern, Würstchen, Punsch, Tee und Kakao stärken. Für die kleinen und großen Besucher gibt es zudem die Möglichkeit, in der Mensa gemeinsam mit der Schulsozialarbeit und den Schülerpaten Plätzchen zu backen. Darüber hinaus stellen sich das Team FlexsIS und das Team der Schwerpunktschule im Foyer der Schule vor.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 22:29